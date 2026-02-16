Santa Cruz desbordó alegría en Carnavales Bolivarianos Turísticos Lamas 2026

En un despliegue de color, civismo e identidad nacional, el pueblo Lamas tomó las calles para celebrar su festividad carnestolendas

CIUDAD MCY.- La festividad, que marca un hito en la gestión cultural de la jurisdicción, contó con la participación masiva de las comunidades y el respaldo de las autoridades regionales y nacionales.

El alcalde del municipio José Ángel Lamas, Tony García, destacó que esta edición ha logrado una integración sin precedentes al sumar a las 38 comunidades que conforman el municipio.

RESCATE DE LA IDENTIDAD: EL TORO DE COLORES

Durante sus declaraciones, el mandatario municipal enfatizó que estas fiestas cumplen con el compromiso de respetar y exaltar la identidad histórica y cultural de Lamas.

Entre las manifestaciones más aclamadas destacó el tradicional Toro de Colores, expresión que con más de un siglo de historia representa el sentir y el gentilicio de los santacrucenses.

«Lo dijimos en campaña y lo estamos cumpliendo: el respeto a nuestra identidad histórica y cultural. Hacemos un llamado a nuestro pueblo a participar con civismo, en paz y armonía», expresó el alcalde García.

SEGURIDAD Y DISFRUTE EN FAMILIA

Para garantizar el sano esparcimiento, la municipalidad, en articulación con la gobernadora Joana Sánchez y el Gobierno Nacional, desplegó un operativo de seguridad y acompañamiento en los puntos de mayor afluencia. Las actividades continuarán durante el asueto de carnaval, consolidando al municipio Lamas como un destino de referencia para el turismo cultural en el estado Aragua.

El desfile

• Más de 16 comparsas llenas de creatividad y ritmo.

• 14 carrozas monumentales diseñadas por el poder popular.

• Representación de las 20 candidatas en elección de la

LUISA PEDROZA

FOTOS: CORTESIA