Ciclismo aragüeño listo para correr la Vuelta a Barinas 2026

CIUDAD MCY.-Con una delegación integrada por 24 atletas, 13 en la rama femenina y 11 en la masculina, el estado Aragua dirá presente este lunes, 16 de febrero, en la Vuelta a Barinas 2026, competencia que forma parte de la planificación estratégica con miras a los Juegos Deportivos Nacionales Juveniles 2026 y al Campeonato Nacional Clasificatorio de Pista y Ruta.

El combinado regional está conformado por ciclistas del equipo Lotería de Aragua, la Selección de Aragua y la Escuela de Ciclismo de Aragua, con una base mayoritariamente juvenil y el respaldo de atletas élite.

En la rama femenina, por Lotería de Aragua competirán: Daniela Rangel, Joseny Céspedes, María Joaquina Sánchez, Erianny Linares y Ariana Hernández. Por su parte, en la rama masculina lo harán: Rikeyber Alvarado, José Pérez, Ángel Jiménez, Denny Mendoza, Manuel Barreto y Justin Torreyes.

La Selección de Aragua femenina está integrada por: Wilmary Pacheco, Valeria Quintero, Rosangel Silva y Nikolle Molina; mientras que en el ámbito masculino la conforman: Daniel Velásquez, Johandry Chacón, Sebastián Ochoa, Cristian Cárdenas y Sergio Garcés.

Por su parte, la Escuela de Ciclismo de Aragua aportará a Valery Montero, Mariana Barriga, Fabiana Ossal y Stefany Aular.

El profesor Antonio Castillo explicó que el grueso del equipo pertenece a la categoría juvenil, enfocandose en la preparación hacia los Juegos Deportivos Nacionales Juveniles 2026, destacando además la presencia de tres atletas élite: Sergio Garcés, Wilmary Pacheco y Daniela Rangel.

“Esta vuelta será una competencia de preparación. Los velocistas la asumen como parte de su trabajo hacia la pista y los ruteros continúan su planificación. El grupo está en buenas condiciones y esperamos cumplir una buena actuación”, señaló.

La prueba en la rama femenina se disputará en categoría Open, elevando el nivel competitivo al contar con participación de atletas de selección nacional. Asimismo, la competencia servirá como vitrina para futuros compromisos internacionales, incluyendo procesos clasificatorios hacia eventos suramericanos.

Aragua afrontará la Vuelta a Barinas como una etapa clave en su desarrollo competitivo, apostando al talento joven y consolidando su proyección nacional e internacional.

PRENSA IRDA

FOTO: PRENSA IRDA