Nuevas designaciones realiza este martes el Ejecutivo Nacional para el fortalecimiento económico del país

CIUDAD MCY.- La presidenta Encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó este martes a través de su canal oficial de Telegram importantes cambios en el Gobierno Nacional, enfocados en la optimización de los sectores tributario y petroquímico.

En primer lugar, anunció la designación de Román Maniglia como el nuevo Superintendente de la Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT). Rodríguez en su mensaje destacó que la gestión de Maniglia estará centrada en el profesionalismo y la vasta experiencia del funcionario para «la digitalización del sistema tributario venezolano para el desarrollo de nuestro pueblo», precisó.

En el ámbito industrial, la Mandataria Nacional notificó el nombramiento de José David Cabello como nuevo presidente de Pequiven. Este movimiento estratégico busca potenciar las capacidades de la empresa estatal, fundamental para el desarrollo petroquímico y productivo del país.

La Presidenta Encargada en su mensaje le deseó «el mayor de los éxitos en esta nueva tarea, en aras de seguir impulsando el desarrollo de la industria petroquímica y la consolidación del Motor Hidrocarburos, al servicio del pueblo venezolano».

FUENTE : PRENSA PRESIDENCIAL

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