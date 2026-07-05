Nuevo Balance destaca atención directa de 86 mil 794 familias

CIUDAD MCY.- Jorge Rodríguez, presentó este domingo 5 de julio a través de su canal oficial de Telegram un nuevo balance consolidado sobre los impactos materiales y humanos registrados en el país tras la emergencia sísmica iniciada el pasado 24 de junio.

El reporte institucional revela que la cifra de personas fallecidas ascendió a 3 mil 342, mientras que los heridos alcanzaron un total de 16 mil 740 ciudadanos en las regiones afectadas. Este informe pormenorizado refleja la magnitud del evento geológico, el cual acumula hasta la fecha un total de 995 réplicas que han condicionado las labores de evaluación civil en el territorio nacional.

Así mismo, el parlamentario expone una compleja situación de infraestructura que incluye un registro de 856 edificios afectados y 190 edificaciones totalmente colapsadas debido a los movimientos telúricos recurrentes. Ante este adverso panorama habitacional, las autoridades notificaron que un total de 17 mil 345 personas se encuentran actualmente sin vivienda, lo que motivó la habilitación inmediata de 79 campamentos transitorios para garantizar el resguardo seguro de las familias damnificadas. De igual manera, las comisiones de seguridad y salvamento lograron ejecutar con éxito el rescate de 6 mil 462 ciudadanos en perímetros de alta vulnerabilidad.

En materia de asistencia humanitaria y salud pública, los datos publicados confirman la atención directa de 86 mil 794 familias a través de los diversos programas de contingencia social desplegados por el Estado venezolano. Los servicios médicos de emergencia han brindado asistencia médica y psicológica a un total de 23 mil 820 pacientes tanto en la red hospitalaria como en los centros de campaña. Asimismo, la logística central ha garantizado el suministro de recursos esenciales a las comunidades vulnerables mediante la distribución de 9 mil 585 toneladas de alimentos y un volumen de 669 mil 008 litros de agua potable.

El balance destaca el masivo despliegue operativo civil y militar en el terreno, el cual cuenta con la participación activa de 29 mil 567 efectivos de los distintos cuerpos de seguridad ciudadana. A esta fuerza de tarea institucional se suman 27 mil 482 voluntarios de la sociedad organizada y un contingente técnico especializado de 4.088 rescatistas internacionales de naciones hermanas que cooperan de forma ininterrumpida en las zonas de impacto.

FUENTE : EL MAZO DANDO

FOTO : CORTESÍA