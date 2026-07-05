Vicepresidencia Social reporta 79 campamentos transitorios activos en la región central

CIUDAD MCY.– El vicepresidente sectorial para el Socialismo Social y Territorial, Héctor Rodríguez, presentó este domingo 5 de julio el balance oficial sobre la operatividad de los campamentos transitorios habilitados en la región central del país.
El informe detalla la gestión coordinada entre el Ejecutivo nacional, organismos internacionales, el sector privado y las comunidades para el acondicionamiento de estas instalaciones de resguardo.
Según los datos difundidos por el funcionario, se encuentran activos un total de 79 campamentos transitorios distribuidos en el área metropolitana y los estados vecinos. Estos espacios cuentan con una capacidad instalada global para albergar a 14.599 personas, registrando al momento una ocupación real de 10.702 ciudadanos, quienes reciben atención integral.