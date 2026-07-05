Vicepresidencia Social reporta 79 campamentos transitorios activos en la región central

CIUDAD MCY.– El vicepresidente sectorial para el Socialismo Social y Territorial, Héctor Rodríguez, presentó este domingo 5 de julio el balance oficial sobre la operatividad de los campamentos transitorios habilitados en la región central del país.

El informe detalla la gestión coordinada entre el Ejecutivo nacional, organismos internacionales, el sector privado y las comunidades para el acondicionamiento de estas instalaciones de resguardo.

​Según los datos difundidos por el funcionario, se encuentran activos un total de 79 campamentos transitorios distribuidos en el área metropolitana y los estados vecinos. Estos espacios cuentan con una capacidad instalada global para albergar a 14.599 personas, registrando al momento una ocupación real de 10.702 ciudadanos, quienes reciben atención integral.

Además, especifica la distribución del despliegue logístico y de alojamiento por cada entidad civil de la siguiente manera:

​Caracas: Registra 37 campamentos asignados, con una capacidad instalada para 8.078 personas y una ocupación actual de 3.234 ciudadanos bajo régimen de protección.

​La Guaira: Dispone de 20 campamentos asignados, de los cuales 11 se encuentran en fase de ampliación de infraestructura. La capacidad total en esta entidad costera es de 6,655 plazas y reporta una ocupación del 100%, con 6,655 ciudadanos albergados.

​Miranda: Mantiene 22 campamentos asignados con una capacidad instalada para recibir a 1,787 habitantes, reportando una ocupación real de 813 personas.

FUENTE : AGENCIA

FOTO : CORTESÍA