Obispo Ramos de Lora fortalece el poder campesino al conmemorar la Batalla de Santa Inés

CIUDAD MCY.- El municipio Obispo Ramos de Lora conmemoró los 166 años de la Batalla de Santa Inés, gesta heroica liderada por el General del Pueblo Soberano Ezequiel Zamora, con la entrega de certificados de acreditación a los Consejos Campesinos, liderado por la Alcaldesa revolucionaria y Campesinista Yanetzy Urbina.

Esta acción responde a las políticas organizativas y productivas impulsadas por el Gobierno Bolivariano que lidera el Presidente Nicolás Maduro, y ejecutadas en perfecta articulación con el Gobernador Arnaldo Sánchez y la Alcaldesa Campesinista Yanetzy Urbina y el frente Unido Campesinista Nacional, quienes forman para Unión Nacional Campesina Ezequiel Zamora impulsada por el mandatario nacional.

La mandataria local destacó la importancia del evento, señalando que «este acto no es solo una entrega de documentos; es la reafirmación del legado de lucha y organización zamorana que hoy se materializa en Poder Popular. El campo y nuestros campesinos son el motor de la soberanía y la producción de nuestra patria».

La conmemoración de la Batalla de Santa Inés, que selló una victoria crucial para las fuerzas federales en 1859, sirvió para vincular la lucha histórica por la tierra y la justicia social, reafirmando el ideal zamorano de «Tierra y Hombres Libres».

CIUDAD MCY | FOTO CORTESIA