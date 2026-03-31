Obra patrimonial de Mariño se presentó por primera vez en el TOM

Con una cuidadosa escenografía, música en vivo y vestuario, la representación “Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús” cautivó a los asistentes, manteniendo la esencia de los relatos bíblicos y promoviendo la participación juvenil así como la identidad cultural y religiosa de la comunidad

CIUDAD MCY.- El Teatro de la Ópera de Maracay (TOM) se convirtió en punto de encuentro entre la fe y las artes escénicas con la presentación de la obra “Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús”, una tradición teatral con más de cuatro décadas de trayectoria.

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‎La puesta en escena reunió a más de 90 jóvenes integrantes de la Pastoral Juvenil de la parroquia Nuestra Señora de la Candelaria de Turmero, quienes asumieron de manera integral la actuación, dirección, producción técnica, música en vivo, vestuario y utilería, como parte de un proyecto comunitario que se ha mantenido activo generación tras generación.

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‎Durante la jornada también estuvieron presentes el párroco de la parroquia Nuestra Señora de la Candelaria, Alain Mendoza, y el director de Cultura de la Alcaldía del municipio Santiago Mariño, Jesús Corniel, quienes acompañaron al elenco y a la comunidad en esta presentación.

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‎Sobre el escenario se recrearon los pasajes más significativos de la vida de Jesús, desde su entrada a Jerusalén hasta su crucifixión y resurrección. En esta edición se incorporaron escenas complementarias como las tentaciones en el desierto y la resurrección de Lázaro, con el propósito de enriquecer la narrativa y ofrecer una experiencia escénica más amplia al público asistente.

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‎ORÍGENES DE LA PROPUESTA TEATRAL

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‎Esta representación tiene sus orígenes a comienzos de la década de 1980, cuando el presbítero José Manuel Pan Lago impulsó su creación y elaboró el guion inspirado en los textos bíblicos que relatan los últimos días de Jesús. Con el paso de los años, la iniciativa fue asumida por la Pastoral Juvenil de la parroquia Nuestra Señora de la Candelaria, que ha garantizado su continuidad y adaptación a nuevas generaciones.

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‎A lo largo de su historia, el montaje ha incorporado cambios en su escenografía, musicalización y estructura dramática, manteniendo al mismo tiempo la esencia de su narrativa. Incluso durante el período de restricciones por el Covid-19, el proyecto logró mantenerse activo mediante versiones grabadas y difundidas en plataformas digitales.

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‎En reconocimiento a su impacto cultural y comunitario, el Consejo Municipal de Santiago Mariño declaró en 2025 esta obra como Patrimonio Cultural de la jurisdicción, destacando su aporte a la preservación de las tradiciones y al desarrollo artístico de la juventud local.

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‎La presentación en el Teatro de la Ópera de Maracay marcó un hito en la trayectoria de esta iniciativa, al llevar por primera vez la producción a uno de los escenarios más importantes del estado Aragua y permitir que un público más amplio apreciara esta manifestación teatral durante la Semana Santa.

REINYMAR TOVAR

FOTOS : CORTESIA