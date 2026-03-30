Orquesta Filarmónica se presenta este lunes en la Catedral de Caracas

CIUDAD MCY.- Este lunes, se presentará el concierto “Ecos de la Catedral: El Legado de Chacao”, el cual tendrá lugar en la Catedral de Caracas a las 3:00 de la tarde con entrada libre.

De acuerdo con lo informó el Ministerio del Poder Popular para la Cultura (Mppc) a través de sus redes sociales, el repertorio musical estará a cargo del coro Vicente Emilio Sojo y la Orquesta Filarmónica Nacional de Venezuela.

“Invitamos a la familia caraqueña a disfrutar del repertorio patrimonio musical e histórico venezolano a cargo del coro Vicente Emilio Sojo y la Orquesta Filarmónica Nacional de Venezuela”, publicó el ente de cultura.

Asimismo, este concierto será presentado por el director Ángel Rengifo Mendoza y tendrá de solistas a Maria Grabirlea Delfino, Karibay Graterol, Joselin Hernández, Héctor Rodríguez, Adolfo Sapene.

FUENTE : AVN

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