Oficinas del Seniat trabajan en horario normal del 30 de marzo al 1 de abril

CIUDAD MCY.- El Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) informa a la ciudadanía que sus sedes en todo el país estarán operando en su horario habitual los días lunes 30 y martes 31 de marzo, así como el miércoles 1 de abril.

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, la institución invitó a todos los contribuyentes a realizar la declaración y el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISLR), recordándoles que el plazo culmina este martes 31 de marzo.

“El cumplimiento oportuno de este deber formal es fundamental para garantizar el desarrollo económico de la Nación”; señalaron las autoridades en su comunicado.

Todas las sedes del Seniat se encuentran operativas a escala nacional, en su horario habitual, para brindarte atención y asesoría, reiteraron.

FUENTE: VTV

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VTV/Ora/SB