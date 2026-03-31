Poder Comunal dinamizará producción local mediante acuerdo con la FAO

CIUDAD MCY.- Se realizó una Jornada de Fortalecimiento Organizativo Comunitario, para definir la ruta de la Carta de Acuerdo entre la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Fundación de Capacitación e Innovación para Apoyar la Revolución Agraria (Ciara). Esta reunión se desarrolló en el salón Ezequiel Zamora de la Torre Bellas Artes, Caracas, para dinamizar la producción local y consolidar el Poder Popular.

En este sentido, la viceministra del Sistema de Formación, Kelly Pacheco, destacó: “Es un momento para mirarnos y ver las potencialidades en seguir concretando el Sistema Económico Comunal. Nuestras comunidades han adquirido un conocimiento empírico y una resiliencia admirable frente a las dificultades”.

Asimismo, el asistente del Programa de la FAO en Venezuela, Manuel Claros Oviedo, señaló que esta agenda conjunta responde a tres pilares fundamentales: seguridad alimentaria, transformación de sistemas alimentarios y protección de la biodiversidad frente al cambio climático.

La actividad se centró en un taller referente a las Organizaciones Comunitarias de Ahorro y Crédito (OCAC), impartido por la consultora Omaira Lozano, dirigido a coordinadores de esta fundación en los estados Aragua, Barinas, Distrito Capital, Lara, La Guaira, Miranda y Mérida, para integrar conocimientos técnicos vinculados con la historia de las bases productivas del país.

Finalmente, el coordinador de la Fundación Ciara en el estado Mérida, Gabriel Madera, elevó las potencialidades del municipio merideño de Campo Elías. “Es un sector ganadero y cafetalero, también tiene linderos con el municipio Andrés Bello, donde existen grandes reservas de agua y buena parte de producción ganadera y lechera; y el rubro café se ha ido desplazando poco a poco”.

FUENTE: MINCOMUNA

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