Ogleidis Suárez y boxeadores aragüeños se lucieron en la Gala de Boxeo Verde

CIUDAD MCY.- Durante más de doce horas continuas Las Tejerías fue la capital del boxeo de Venezuela, al desarrollarse la Gala de Boxeo Verde Amateur y Profesional, que constó de 20 combates amateur y 10 profesionales. En esta última categoría vieron acción los atletas debutantes y nacidos en la localidad, Luisdeiker Graterol y Franyerson Rodríguez, así como la excampeona mundial de boxeo, Ogleidis “La Niña” Suárez, quienes resultaron victoriosos en sus respectivas contiendas.

Es preciso mencionar que el público fue testigo del brillante debut de dos púgiles oriundos de Las Tejerías: Luisdeiker Graterol, quien demostró casta y técnica al disputar los cuatro asaltos programados. Su esfuerzo fue recompensado con una victoria por decisión unánime (40/36) de los jueces, asegurando un inicio prometedor en su carrera profesional.

Franyerson Rodríguez no necesitó extenderse en el ring, pues impactó con un demoledor nocaut a tan solo 1:36 del primer round, dejando claro el poder de sus puños; mientras que el punto álgido de la gala lo protagonizó la ex doble campeona mundial Ogleidis «La Niña» Suárez. En un enfrentamiento electrizante, Suárez se midió a Winnymar López, dominando el encuentro a lo largo de los seis asaltos. La experiencia y maestría de la campeona se impusieron, logrando la victoria por decisión unánime (60/54).

Suárez manifestó sentirse “emocionada y orgullosa” de haber peleado en su tierra natal, pues tras años en la profesión, fue la primera vez que logró ver acción en el municipio. La ocasión también fue propicia para hacer el llamado a los niños, niñas y jóvenes a sumarse a la práctica de la disciplina, “en el municipio hay tres escuelas de formación, por lo que los invitó a integrarse a ellas, y aprovechar las oportunidades de desarrollo que brinda este deporte”, enfatizó.

MOTOR DE DESARROLLO

El alcalde del municipio Santos Michelena, quien estuvo presente en el evento, expresó su satisfacción por la masiva participación, al tiempo que destacó la importancia de la Gala de Boxeo Verde no solo en el ámbito deportivo, sino como un elemento clave para el desarrollo social y la motivación juvenil en la jurisdicción.

“Fue una experiencia exitosa, de mucha alegría para todo el municipio y que demostró el apoyo contundente que estamos brindando para el desarrollo de esta disciplina tan importante… Esta es la primera gala que hacemos en la localidad, pero con la visión de seguir impulsando jornadas similares, esto es solo un abreboca de lo que será el 2026 en esta disciplina en el municipio”, aseguró La Cruz.

Gracias a esta velada boxística de más de 12 horas de duración la población de Las Tejerías se consolida como uno de los semilleros más prolíficos del boxeo en el estado Aragua.

PRENSA ALCALDÍA SANTOS MICHELENA | FOTOS: YLAI OLMOS