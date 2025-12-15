Ciudad MCY

Comunicación Patria

Deportes

Conozca la fecha en que Jackson Chourio debutará con las Águilas del Zulia

Foto del avatar

PorBeatriz Guilarte

Dic 15, 2025

CIUDAD MCY.- El estelar Jackson Chourio está listo para la acción y llevar con orgullo el uniforme de las Águilas del Zulia, en una nueva temporada de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional.

El jardinero marabino, que viene de cumplir su segunda campaña en las Grandes Ligas con los Cerveceros de Milwaukee, comenzará su participación con el equipo rapaz a partir de este jueves 18 de diciembre.

“Estoy muy contento de volver a jugar en mi país, y con el equipo de mi ciudad. Creo que, en este momento, es una buena oportunidad para ayudar a mis compañeros a lograr el objetivo de ser campeones”, señaló Jackson Chourio.

Chourio, que se convirtió en 2025 en el jugador más joven en lograr múltiples temporadas con 20 o más jonrones y 20 o más bases robadas en la historia de Las Mayores, se incorporará al equipo durante la décima semana del campeonato, según detalló su agente César Suárez.

Para el joven de 21 años de edad, será su quinta zafra como aguilucho. Desde su estreno en la temporada 2021-2022 tiene promedio de .293 con 63 imparables, de ellos 16 extrabases, 33 anotadas y 18 remolcadas.

PRENSA LVBP  |  FOTO CORTESÍA

Foto del avatar

Por Beatriz Guilarte

Noticias Destacadas

Aragua

Con vigilancia y prevención Aragua se blinda para la temporada de sequía del año 2025 – 2026

15 de diciembre de 2025 Milexis Pino
Deportes

Conozca la fecha en que Jackson Chourio debutará con las Águilas del Zulia

15 de diciembre de 2025 Beatriz Guilarte
Mundo

Air Europa admite pérdidas tras cancelar vuelos entre Madrid y Caracas

15 de diciembre de 2025 Beatriz Guilarte
Mundo

Presidente Gustavo Petro repudia cerco de odio de Marco Rubio

15 de diciembre de 2025 Beatriz Guilarte