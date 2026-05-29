Organización Miss Aragua rumbo al Miss Venezuela 2026 celebró casting en Maracay

CIUDAD MCY.- En las exclusivas instalaciones del salón VIP de un reconocido restaurante de la ciudad se llevó a cabo el único casting presencial de la Organización Miss Aragua rumbo al Miss Venezuela 2026, reuniendo a un destacado grupo de jóvenes que aspiran a la corona nacional.

La doctora Edilia Papa, directora y productora general de la organización regional, se mostró gratamente sorprendida por el nivel de las participantes: “Estamos muy sorprendidos por todas las participantes que asistieron, son chicas que me gustaron mucho, porque son muy espontáneas, vienen con grado de madurez y son preparadas”.

Asimismo, recordó: “todo el mes de junio van a estar abiertas todavía las postulaciones, hasta el 30 de junio. El 8 de junio tenemos pensado tener ya la evaluación final (EPI) para cerrar el grupo; queremos quedarnos con 12 candidatas este año”.

Por su parte, el doctor Manuel Piñate, coordinador de logística, destacó el perfil intelectual y el propósito de esta edición: “Realizamos nuestro primer casting presencial con un grupo nutrido de mujeres muy empoderadas de lo que es la intelectualidad”.

Al enviar un mensaje a las aspirantes, Piñate recalcó que “una de las cosas que debe tener esa postulada es la actitud para llevar a cabo la contienda de todo lo que es este concurso regional y, por supuesto, la madurez y la intelectualidad por delante, con la integralidad que también va enfocada en la parte física”.

La evaluación también contó con Estefanía Díaz, Miss Aragua 2025, quien manifestó su emoción ante el talento asistente: “estoy súper emocionada y sorprendida por la cantidad de chicas seguras de sí mismas que están enfocadas en su propósito, que es mucho más que transmitir una belleza”.

Como consejo para las fases venideras, la reina actual les sugirió “que sean ellas mismas, que sigan así y confíen en sí mismas, que así lograrán el sueño de una corona”.

A la mesa del jurado se sumó Maiker Martínez, maquillador y estilista profesional oficial de la organización Miss Venezuela, quien dio una valoración positiva de la jornada: “de verdad vi un grupo bien completo, chicas bien preparadas, tuvieron bastante interacción con nosotros”.

Martínez acotó que visualiza a unas cuatro o cinco jóvenes con plenas condiciones para destacar en el concurso.

Finalmente, el despliegue artístico de esta temporada estará a cargo de Beto Bastardo, director artístico y productor musical, quien expresó su orgullo por sumarse al equipo: “mi labor este año es idear, crear y darle vida a toda la magia que se vive a través del escenario, del espectáculo y el opening que siempre la gente espera. Voy a poner todo de mí para que esta experiencia sea inolvidable”.

PRENSA ORG. MISS ARAGUA

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