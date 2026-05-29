Confirmado: Tini Stoessel le cantará a Caracas

CIUDAD MCY.- Tras meses de rumores, la productora Invershow soltó la bomba en Instagram: la superestrella argentina Tini Stoessel aterrizará Venezuela el próximo 21 de octubre con su aclamado tour mundial ‘Futttura’.

«Venezuela, prepárate para el impacto. El rugido de la fanaticada fue escuchado y hoy hacemos oficial el anuncio que paralizará al país. La estrella más grande del pop latino Tini llegará al país», reza el breve pero sustancioso mensaje con que la empresa productora confirmó la noticia y, de paso, con el que desató la locura en las redes sociales.

La también actriz y compositora se presentará en el imponente Estadio Monumental Simón Bolívar de La Rinconada y se espera que la noche del 21 de octubre sea un viaje de emociones y coreografías milimétricas.

Ambiciosa

La parada en Caracas forma parte de un ambicioso recorrido internacional que llevará a la argentina a conquistar grandes escenarios en México, Perú, España, Guatemala, Estados Unidos, Ecuador, Costa Rica y El Salvador. Bajo el título de ‘Futtura’, el periplo inició en octubre de 2025 y se describe como «el proyecto más ambicioso» de la artista.

El espectáculo se diseñó como un homenaje retrospectivo que abarcará todos sus álbumes de estudio y su trayectoria desde sus inicios en ‘Violetta’ hasta la actualidad. Se espera que además del interior de la natal Argentina de la intérprete, la gira también recorra países de y Europa en 2027.

Las entradas para la cita en Caracas estarán disponibles a partir de las 5:00 de la tarde de este viernes 29 de mayo a través de ww.mitickera.com, las taquilla de Metropark y en la taquilla del CCCT.

FUENTE: ULTIMAS NOTICIA

FOTO:CORTESIA