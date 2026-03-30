Ecuador adelanta elecciones seccionales para el 29 de noviembre

CIUDAD MCY.- El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador resolvió adelantar las elecciones seccionales al 29 de noviembre de 2026, casi tres meses antes de lo previsto, lo que mantiene hoy el debate sobre las razones detrás de la decisión.

El organismo electoral, presidido por Diana Atamaint, aprobó la medida con base en un informe de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, una institución dependiente del Ejecutivo que advirtió sobre posibles impactos del fenómeno climático de El Niño a inicios de 2027.

Sin embargo, la decisión ha sido cuestionada por sectores políticos y técnicos, que consideran que no existen suficientes certezas científicas para justificar un cambio de esa magnitud.

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) advirtió que aún es prematuro determinar la intensidad de El Niño y poco después de la decisión del CNE, el director de la institución, Bolívar Erazo, anunció su renuncia sin explicar los motivos.

Su dimisión aumentó las interrogantes sobre el sustento técnico del adelanto electoral. La única integrante del CNE que votó en contra de la decisión, Elena Nájera, cuestionó el argumento climático y recordó que incluso durante la pandemia de Covid-19 se realizaron elecciones.

El expresidente Rafael Correa, fundador y líder de la Revolución Ciudadana (RC), sostuvo que la medida busca impedir la participación de organizaciones de oposición, algunas con procesos pendientes en el CNE y el Tribunal Contencioso Electoral.

La titular de esa organización, Gabriela Rivadeneira, afirmó que el cambio limita la participación política y consideró que “el Gobierno está forzando que las reglas del juego cambien”. Desde el movimiento indígena Pachakutik, la legisladora Mariana Yumbay advirtió que la decisión podría responder a un intento de asegurar resultados favorables para el oficialismo.

En las votaciones, ya fijadas para el venidero 29 de noviembre, los ecuatorianos elegirán alcaldes, prefectos, concejales, vocales de juntas parroquiales y a los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

FUENTE : TELESUR

FOTO : CORTESÍA