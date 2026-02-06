Panamá vence 8-7 a Venezuela en debut de la Serie de las Américas

CIUDAD MCY.- En su primer encuentro de la Serie de las Américas, Venezuela cayó 8-7 ante Panamá en el Estadio Monumental de Caracas. El conjunto de César Istúriz no pudieron en su primer encuentro, a pesar de venir como favoritos y propinar 6 rayitas en la primera entrada.

Luego del dominio inicial, las Águilas Metropolitanas de Panamá aprovecharon el 2do inning para acercarse en la pizarra con 3 carreras. Primero, Eduardo Vaughan con sencillo, Brainer Bonací con roletazo de out y Gabriel Noriega con doble impulsor.

Ya para el sexto episodio, se pusieron al frente con otro doble de Noriega, y desde entonces inició la travesía por volver a tomar el control del compromiso en la capital.

A pesar de los intentos por volver al frente, apenas pudieron descontar con rayita de Wilfredo Tovar en el la parte baja del octavo inning, producto de un error del lanzador Hugo Villalobos (8-7).

El MVP del cotejo fue Gabriel Noriega, quien bateó de 4-4 con 4 remolcadas en esta su primera exhibición con Panamá en esta Serie de las Américas. El conjunto criollo volverá a ver acción ante Leones de León (Nicaragua) el próximo sábado 7 de febrero.

FUENTE: EL LÍDER

FOTO: CORTESÍA