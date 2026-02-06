Salvador Pérez jugará su cuarto Clásico Mundial

‘Salvy’ tiene promedio de .406 (de 32-13) de por vida en la justa del orbe organizada por MLB

CIUDAD MCY.- Este jueves con el anuncio de los rosters para la sexta edición del Clásico Mundial Beisbol, se confirmó lo que ya estaba anunciado desde hace meses; Salvador Pérez será el capitán de Venezuela y asistirá a su cuarta justa del orbe.

De esta forma, ‘Salvy’ se convertirá en el segundo criollo con más participaciones en el evento solo detrás de Miguel Cabrera, que de paso fue el único en jugar los primeros cinco Clásicos Mundiales. Esta vez dirá presente nuevamente, pero como coach de bateo del staff encabezado por Omar López.

Ahora bien, Salvador Pérez ha disputado ocho juegos en el WBC, en los que ostenta promedio de .406 (de 32-13), con ocho dobles, un cuadrangular y 10 carreras impulsadas.

FUE FIGURA EN LA EDICIÓN DE 2023

Destaca por supuesto su actuación en el Clásico anterior, donde emergió como un líder del equipo a la par de la presencia de Cabrera y José Altuve, quien no podrá estar en el venidero evento debido a la no aprobación de su póliza aseguradora.

En la justa de 2023, ‘Salvy’ fue una figura ofensiva para Venezuela, a tal punto de ser el MVP del Grupo B, donde los dirigidos por Omar López ganaron sus cuatro compromisos antes de caer ante Estados Unidos en Cuartos de Final.

Asimismo, el carabobeño se combina para OBP de .472, Slugging de .656 y OPS de 1.128 en todas sus participaciones en el torneo, mencionando además que este podría ser el último para él; acotando que tiene dos años más de contrato en Grandes Ligas con los Reales de Kansas City y una dilatada trayectoria como profesional.

De hecho, la de 2026 será su 15ta zafra en las Mayores, donde está recogiendo números dignos para ser integrante del Salón de la Fama.

FUENTE: EL LÍDER

FOTO: CORTESÍA