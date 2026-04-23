GNB impulsa jornada voluntaria de donación de sangre para el pueblo aragüeño

Hospital Central de Maracay impulsa sistema de digitalización de citas para donantes relacionados con el objetivo de optimizar el espacio físico disponible

CIUDAD MCY.- Desde las inmediaciones del Hospital Central de Maracay (HCM), se llevó a cabo una exitosa jornada voluntaria de donación de sangre con el objetivo principal de garantizar el suministro de hemoderivados para los pacientes del centro asistencial y toda la comunidad del estado Aragua.

La actividad estuvo guiada por la coordinadora regional del banco de sangre, Greanny Peñaloza y la directora del HCM, Elba Petit. Cabe destacar que, estas actividades se llevaron a cabo siguiendo orientaciones de la presidenta (E) Delcy Rodríguez, la vocera de la Aragüeñidad, Johana Sánchez, y la autoridad única de salud del estado Aragua Yosmary Lombano.

En esta oportunidad, de manera voluntaria asistieron miembros de la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela, específicamente de los pertenecientes al componente de la Guardia el Pueblo, quienes prestaron su mayor apoyo sin condición ni costo, ya que una gota de sangre salva vidas.

El escenario sirvió para hacer un llamado a la población para que se acerquen a los seis centros hospitalarios habilitados en la región para ser donantes de sangre, siendo ellos, el Hospital Central de Maracay, José María Benítez, José Rangel, José María Carabaño Tosta, Hospital Militar de Maracay y el Hospital José Antonio Vargas. Estos centros atienden a donantes de lunes a viernes, recordando que este acto de colaboración es vital para el sistema de salud, ya que por cada donación realizada se logran salvar hasta tres vidas.

DONANTES RELACIONADOS

Durante el recorrido por las áreas del banco de sangre, se dio a conocer que la atención para los «donantes relacionados» (familiares de pacientes) se gestiona estrictamente mediante un sistema de citas digitales para optimizar el espacio físico disponible, los donantes deben acudir a las 7 de la mañana para iniciar el proceso de chequeo y extracción, asegurando así un flujo ordenado que permita al personal médico cumplir con los protocolos de seguridad. En contraste, el «donante voluntario» goza de un beneficio especial, no requiere cita ni debe hacer fila, pasando directamente como reconocimiento a su gesto altruista de salvar vidas sin conocer al receptor.

La organización del horario matutino es vital debido a la complejidad técnica del procesamiento de la sangre; una vez realizada la extracción, el equipo dispone de un margen crítico de solo cuatro horas para fraccionar la unidad y obtener plasma, plaquetas y concentrado globular, esto debido a que el mismo personal de salud se encarga tanto de la atención al público como del trabajo especializado en el laboratorio de fraccionamiento, es indispensable concentrar la recepción de donantes en las primeras horas del día para garantizar la calidad y viabilidad de los componentes sanguíneos.

ELIMAR PÉREZ | CIUDAD MCY

FOTO: CORTESÍA