Reactivan operaciones turísticas en Chichiriviche tras sismos

CIUDAD MCY.- A casi un mes del doble sismo que afectó a distintas ciudades del país, se reactivaron las operaciones turísticas con la reapertura de las ofertas de viajes a Chichiriviche. En este sentido, durante el pasado fin de semana, el departamento de Turismo de TransApure Tour Operadora llevó a un grupo de viajeros de la entidad en una excursión en la paradisíaca Isla de Cayo Muerto, en el estado Falcón.

Cabe destacar que a lo largo del recorrido pudieron gozar de: Paseo en lancha, visita al Camino de Moisés, servicio de promotores turísticos y el traslado ida y vuelta con confort.

De esta manera, el Gobierno nacional, a través de Transapure Tour Operadora, continúa en su ofrecimiento a los turistas de experiencias seguras, enfocadas en la promoción y el diseño de viajes que incentivan el desarrollo del turismo en el país.

FUENTE : AGENCIA

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