Vialidad de Cata es mejorada con la colocación de 1.200 toneladas de asfalto

La gobernadora de Aragua informó que la jornada de trabajo se expandirá de forma progresiva a otros sectores para garantizar la conectividad y el bienestar de los habitantes y temporadistas

CIUDAD MCY.- Desde el municipio Ocumare de la Costa de Oro, Joana Sánchez Vocera de la Aragüeñidad anunció la segunda fase del plan de Asfaltado que se desarrolla en la comunidad de Cata, municipio Costa de Oro.

La gobernadora Sánchez, acompañada del alcalde del municipio Costa de Oro, Wilmer Leal, y otras autoridades, supervisó la obra donde se colocaron 1.200 toneladas de asfalto en caliente en la carretera de la concurrida vía turística.

La vocera del pueblo de Aragua manifestó que este plan no solo atenderá al sector de Cata, sino que se expandirá de forma progresiva a otros sectores para garantizar la conectividad y el bienestar de los habitantes y temporadistas.

Ademas, Sánchez indicó que estas acciones forman parte de las directrices emanadas por el Ejecutivo Nacional, en articulación perfecta con el ministro del Poder Popular de Obras Públicas y Servicios, Juan Ramírez, y la ministra del Poder Popular para el Transporte, Jacqueline Faria.

Por su parte, el alcalde Wilmer Leal detalló que: «estos trabajos también se harán en el pueblo de Cuyagua, El Playón, el pueblo de Cumboto, también quiero recalcar que se ha venido asfaltando los diferentes tramos de la carretera Nacional Ocumare-Maracay».

Con estas acciones el Gobierno Bolivariano reafirma su compromiso de mantener las costas del estado Aragua en óptimas condiciones con el objetivo de impulsar el desarrollo turístico, económico y social de la región.

IRENE RODRÍGUEZ | CIUDAD MCY

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