Plan de bacheo mejora arteria vial en Zuata

Las labores permitirán que los conductores que transitan diariamente por la arteria vial puedan desplazarse de manera segura y cómoda.

CIUDAD MCY.- En un esfuerzo conjunto orientado a elevar la calidad de vida de la ciudadanía y consolidar el desarrollo de ciudades modernas, el Gobierno Bolivariano de Aragua avanza con éxito en las labores de colocación de asfalto en la carretera Zuata,, ubicada en el municipio José Félix Ribas.

​Siguiendo directrices de la presidenta de la República, Delcy Rodríguez; del ministro del Poder Popular para el Transporte, Francisco Garcés; y de la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez, la empresa estatal Vías de Aragua ejecuta estas maniobras a través del despliegue continuo del plan de bacheo que se desarrolla en la entidad.

​En el sitio, cuadrillas especializadas hacen uso de maquinaria pesada para la nivelación y aplicación de mezcla asfáltica en caliente, garantizando estándares óptimos de resistencia y durabilidad en los trabajos realizados.

​Esta acción no solo mejora la estética vial, sino que asegura una infraestructura en óptimas condiciones para el tránsito seguro de los miles de conductores que transitan esta arteria vial.

​Es importante resaltar que, estas acciones de rehabilitación vial se encuentran alineadas con la 2T del Plan de la Patria, articuladas a nivel regional con el Plan de la Aragüeñidad, ambas estrategias forman parte de un plan integral diseñado para modernizar y garantizar la óptima transitabilidad en toda la red vial de la entidad.

YORBER ALVARADO

FOTOS : PRENSA VIAS DE ARAGUA