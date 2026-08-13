Plan Venezuela Renace restaura la iglesia Inmaculada Concepción de María en Chuao

La rehabilitación del espacio religioso comenzó luego de una exhaustiva evaluación que permitió determinar el desarrollo de la obra

CIUDAD MCY.- La recuperación integral de la Iglesia «Inmaculada Concepción de María», ubicada en la parroquia costera de Chuao inició este jueves, tras casi dos meses de las afectaciones causadas por el doblete sísmico que afectó al estado Aragua y gran parte del país.

La obra de alto impacto social y cultural para la localidad costera, se consolida en el marco del Plan Venezuela Renace, impulsado por la presidenta de la República, Delcy Rodríguez; con el apoyo del vicepresidente de Obras Públicas, Juan Luces; la gobernadora Joana Sánchez y el alcalde de la jurisdicción Carlos Guzmán.

La rehabilitación del recinto permitirá recuperar las áreas comprometidas por el movimiento telúrico y preservar las condiciones necesarias para el desarrollo de las actividades religiosas y comunitarias en la localidad.

En ese contexto, el alcalde Carlos Guzmán, junto al secretario general de Servicios Públicos de la entidad, Rodolfo Ramírez, y la presidenta del Instituto Autónomo para el Desarrollo de las Costas de Aragua (Costaragua), Lucellis Hidalgo, supervisó en primera mano la edificación cultural.

Las labores comprenden la remoción de friso y bloques fracturados, para el posterior revestimiento de paredes, adecuación del techo, embellecimiento general, por detallar algunos puntos del abordaje a realizar

«Estamos viendo la ejecución de la rehabilitación interior y exterior de nuestra iglesia para nuestro pueblo de Chuao», enfatizó el mandatario municipal, quien aprovechó la jornada para agradecer al Gobierno nacional por estas acciones que impactan directamente en el bienestar de los habitantes del municipio Santiago Mariño.

Finalmente, las autoridades buscan, a través de estos trabajos, garantizar la seguridad de la feligresía durante sus encuentros habituales y, al mismo tiempo, resguardar el invaluable valor histórico y espiritual de este templo patrimonial de las costas aragüeñas.

YORBER ALVARADO

FOTOS : PRENSA ALCALDÍA MARIÑO