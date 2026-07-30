SPNS garantizó más de 150 beneficios en la Segundera 3 de Sucre

CIUDAD MCY.-Con el compromiso de asegurar asistencia médica oportuna y servicios diagnósticos especializados en las bases comunitarias, el Sistema Público Nacional de Salud desplegó una jornada médico integral en el municipio Sucre. El despliegue se concentró en las instalaciones del Ambulatorio «Rafael Urdaneta», ubicado en el sector La Segundera 3, para brindar atención directa a las familias de la zona.

Este abordaje responde a las líneas de acción prioritarias instruidas por la presidenta Delcy Rodríguez, a través de las políticas de asistencia contempladas en el Plan «Venezuela Renace» postsismos. Bajo la coordinación del ministro de Salud, Carlos Alvarado, el despliegue se materializó gracias al trabajo articulado por la gobernadora Joana Sánchez junto a la Corporación de Salud y las estructuras de la Comuna «General Rafael Urdaneta».

Los profesionales de la medicina pertenecientes a la red primaria atendieron de forma directa a 25 ciudadanos, logrando consolidar un total de 153 beneficios. Se realizaron 25 consultas, distribuidas en 17 evaluaciones de medicina general y 8 estudios especializados de ecografía, garantizando diagnósticos precisos de forma totalmente gratuita.

El operativo se caracterizó por su enfoque preventivo al ejecutar 100 pesquisas desglosadas en 25 evaluaciones nutricionales de peso y talla junto a 25 tomas de tensión arterial. En materia de inmunización, el equipo de enfermería atendió a dos personas aplicando tres dosis del esquema nacional, una de Toxoide, una de OPV y una de Pentavalente, complementando el despliegue con el desarrollo de sesiones educativas de promoción para la salud.

La autoridad única de Salud del estado Aragua, Yosmary Lombano, destacó la importancia de acercar los estudios especializados directamente a los sectores vulnerables. «Llegar a La Segundera con este despliegue de medicina general, vacunas y ecografías gratuitas demuestra el compromiso de una Venezuela humana, justa y solidaria que no desampara a su pueblo en los momentos de contingencia” aseguró.

PRENSA CORPOSALUD ARAGUA

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