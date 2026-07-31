Vida y obra de Giorgio Armani llegará a la pantalla chica

CIUDAD MCY.- La vida y obra del maestro de la moda Giorgio Armani, fallecido en 2025, llegará a la pantalla chica, a través de una serie biográfica dirigida por el cineasta italo-turco Ferzan Ozpetek, según confirmaron los productores de la entrega.

La producción cuenta con el respaldo oficial de la firma Giorgio Armani, que aceptó poner a disposición del proyecto trajes, vestidos y archivos históricos, además de permitir el rodaje en algunos de los lugares más emblemáticos de la vida del diseñador, de acuerdo con un comunicado emitido por la productora Lux Vide (perteneciente al Grupo Fremantle).

La serie, aún sin fecha de estreno, recorrerá la trayectoria profesional del diseñador y el impacto transformador de su visión artística. «Es una historia de genialidad, trabajo y amor que permitió a Giorgio Armani crear un reino de estilo admirado en todo el mundo, cambiando el concepto de elegancia y la historia de la costura a nivel mundial», destacó la productora.

Vale destacar, que el director Ferzan Ozpetek, reconocido por largometrajes como Napoli velata (2017) o Nuovo Olimpo (2023), estará al frente de la dirección aportando su reconocido estilo y sensibilidad, además de ponerse detrás de las cámaras, Ozpetek coescribióel guion de la historia junto a Francesco Arlanch.

FUENTE : AGENCIA

FOTO : CORTESÍA