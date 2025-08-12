Plan Vacacional Reír 2025 llenó de alegría a niños de MBI

***La muchachada disfrutó de una amplia gama de actividades recreativas que se desarrollarán en las siguientes cuatro semanas, ofreciendo una variada programación que incluye encuentros deportivos y culturales***

CIUDAD MCY.- En un ambiente de alegría y diversión, se dio inicio al Plan Vacacional Reír (Red Integral de Recreación) 2025 en el municipio Mario Briceño Iragorry.

El inicio del plan recreativo se llevó a cabo desde las instalaciones de la Escuela 6 de Septiembre, ubicada en la comuna “Carlos Escarrá”, con el objetivo de brindar entretenimiento y distracción a más de 2 mil jóvenes de la localidad.

Este programa, impulsado por el Gobierno Bolivariano, se desarrollará durante cuatro semanas donde se ofrecerán actividades recreativas tanto en espacios comunitarios como en puntos de interés turístico.

La jornada de apertura contó con la participación de Antonhy Bolívar, director del Ministerio de la Juventud en el estado, y Michell Loreto, coordinadora Municipal de la Juventud, quienes junto a diversos movimientos recreacionales, dieron por iniciadas estas vacaciones felices, sanas y divertidas.

En este primer día, más de 160 jóvenes provenientes de cinco comunidades locales disfrutaron de una variada programación que incluyó actividades deportivas, culturales y recreativas.

A TODAS LAS COMUNAS

Antonhy Bolívar destacó que el plan promovido por el presidente Nicolás Maduro y la vocera del Poder Popular en la Gobernación, Joana Sánchez, se extenderá a todas las comunas del municipio.

«Este plan vacacional va a llegar a cada comuna, a cada consejo comunal de nuestro territorio, donde atenderemos a más de 2 mil jóvenes», afirmó.

Bolívar agregó que la iniciativa se articula con el Ministerio de Educación y el Plan Agosto de Escuelas Abiertas para abrir espacios de disfrute para los niños, niñas y jóvenes de la localidad.

Por su parte, Michell Loreto enfatizó que el plan vacacional comunitario permitirá a los participantes vivir unas vacaciones de sano esparcimiento y de manera alegre.

ALEGRES VACACIONES

Los niños y niñas expresaron su emoción y alegría por las actividades. Antonella Iriza comentó: “los juegos son muy divertidos y nos enseñan a aprender cosas culturales de mi estado que no sabía».

Asimismo, Victoria Sánchez calificó la experiencia como una oportunidad súper divertida.

«Hemos hecho muchas actividades súper dinámicas. Yo los invito a ustedes a que vengan a este plan vacacional porque es súper divertido y le doy una puntuación 10 de 10 a este plan vacacional», expresó.

YORBER ALVARADO | FOTOS | CORTESIA