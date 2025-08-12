Plan Vacacional Comunitario “Venezuela RIE 2025” recorre circuitos comunales de Mariño

CIUDAD MCY.- Se dio inicio al despliegue del Plan Vacacional Comunitario “Venezuela RIE 2025” en diferentes circuitos comunales del municipio Santiago Mariño, el cual cuenta con una extensa programación diseñada para ofrecer a niños, niñas, adolescentes y adultos mayores, una experiencia única de recreación, actividades deportivas y formativas para fortalecimiento de los valores de respeto y cuidado del medio ambiente.

Durante esta primera semana, las jornadas recreativas tendrán ocho lugares de alto impacto, donde podrán participar los pequeñitos de las comunidades del punto y círculo, siendo recibidos por recreadores y promotores deportivos asociados al Consejo Integral de Recreación Municipal.

En relación a este despliegue, Stefany Pereira, responsable del Consejo Integral de Recreación, dijo que este martes se atendió a más de 160 niños, niñas y adolescentes en comunidades de Santiago Mariño con actividades recreativas y culturales, gracias al apoyo de las autoridades nacionales, regionales y locales.

“Atendimos a nuestros muchachos con actividades recreativas, deportivas y culturales, gracias al presidente Nicolás Maduro, la gobernadora Joana Sánchez y el alcalde Carlos Guzmán, junto al gran voluntariado del Consejo Integral de Recreación. Este miércoles estaremos en la comuna Luchando para Vencer y en la comuna Samán de Güere, para seguir llevando alegría a nuestras comunidades”, expresó.

“Venezuela RIE 2025” forma parte de las políticas nacionales de esparcimiento y recreación, orientadas por el presidente Nicolás Maduro para garantizar espacios seguros y actividades integrales durante el período vacacional, en articulación con la Gobernación de Aragua, a cargo de Joana Sánchez; la Alcaldía de Santiago Mariño, liderada por Carlos Guzmán y el poder popular comunal organizado,

Las actividades están estipuladas para iniciar a partir de las 8:00 a.m., y quedaron establecidas de la siguiente manera:

Martes 12 de agosto: PUNTO 1. Comunidad San Miguel, Comuna Base de Misiones Güerito, lugar Base de Misiones. PUNTO 2. Comunidad Samán Tarazonero II, Comuna Jesús Gallardo, lugar La Placita.

Miércoles 13 de agosto: PUNTO 1. Comunidad Colinas de San Joaquín, Comuna Luchando Para Vencer, lugar Escuela Priscilla López. PUNTO 2, Comunidad La Casona II, Comuna Samán de Güere, lugar Escuela La Casona II.

Jueves 14 de agosto: Comunidad Arturo Michelena, Comuna Arturo Michelena, lugar Escuela Sorocaima.

Viernes 15 de agosto: PUNTO 1, Comunidad Fundación Villegas, Comuna Sol de Mariño, lugar Escuela Simón Bolívar II. PUNTO 2, Comunidad Canaima, Comuna María León, lugar Escuela Henri Pittier.

Sábado 16 de agosto: Actividad Ruta de Senderismo.

