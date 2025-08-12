Ciudad MCY

Aragua

Senades Aragua impulsa la prevención con conversatorio en el municipio Sucre

PorKaren Rodríguez

Ago 12, 2025

CIUDAD MCY.- Dando continuidad a las acciones preventivas orientadas a promover la paz y la sana convivencia, el Servicio Nacional para el Desarme (Senades) Aragua llevó a cabo el conversatorio “Las armas no son un juego” dirigido a las alumnas y representantes de la Escuela de Kickingball “Súper Ángeles”, ubicada en el municipio Sucre.

Durante la jornada, el equipo de Senades presentó la labor institucional que desarrolla en el territorio y abordó, de manera reflexiva, las consecuencias que pueden generar en la conducta de niños, niñas y adolescentes el uso de videojuegos y juguetes bélicos.

Asimismo, los asistentes participaron activamente en dinámicas preventivas, generando un ambiente de intercambio y reflexión colectiva.

La actividad culminó con el agradecimiento de los presentes, quienes valoraron la importancia de este tipo de iniciativas para fortalecer los valores de respeto, solidaridad y sana convivencia en la comunidad.

A través de estas acciones, Senades Aragua reafirma su compromiso con la construcción de una cultura de paz, en articulación con distintos sectores sociales y deportivos.

PRENSA SENADES ARAGUA || FOTOS: CORTESÍA

