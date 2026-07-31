Plantados más de mil árboles en el Parque Nacional “Henri Pittier”

Las autoridades informaron que este despliegue ambientalista continuará de forma progresiva durante las próximas semanas en diversas localidades de la entidad con el objetivo de seguir consolidando la protección integral de los recursos naturales del país

CIUDAD MCY .- Con las manos labrando la tierra y el compromiso firme de sembrar futuro, el Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo (MINEC), junto al Instituto Nacional de Parques (Inparques) y la Unidad Territorial de Ecosocialismo Aragua, conmemoró el Día Internacional del Guardaparques mediante una jornada de reforestación en el área recreativa Las Cocuizas, espacio en el que se plantaron más de mil árboles en el icónico Parque Nacional “Henri Pittier”.

El gerente estadal de Inparques en la entidad, José Parra, enfatizó que esta actividad forma parte de una política articulada que sigue los lineamientos del ministro y presidente de la institución Nelson Rodríguez y la gobernadora Joana Sánchez.

Al mismo tiempo, añadió que los espacios del principal pulmón vegetal de la región aragüeña se están recuperando progresivamente, todo ello gracias a la suma de voluntades e instituciones dispuestas a garantizar la soberanía ambiental.

Parra destacó que esta fecha representa el justo reconocimiento a la abnegada labor que los funcionarios del Cuerpo Civil de Guardaparques desempeñan diariamente. «Es vital seguir visibilizando y honrando ese esfuerzo incansable que nuestros guardaparques realizan en los parques nacionales y de recreación del estado Aragua», afirmó.

La autoridad apuntó que esta acción se encuentra enmarcada en el Plan Nacional de Reforestación y el Plan Chuquisaca, los cuales son métodos orientados a la recuperación de áreas verdes y el incremento de la cobertura vegetal en el ámbito regional y nacional.

Por su parte, el supervisor y coordinador del Parque Nacional “Henri Pittier”, José Rubio, evocó la génesis de esta conmemoración, recordando que la Federación Internacional de Guardaparques se gestó en México en 1992 y que posteriormente, en el año 2007, se instauró formalmente su día global.

“El guardaparque no solo cuida la vegetación; es un protector directo de la vida y de la ciudadanía que trabaja de la mano con el pueblo para resguardar las Áreas Bajo Régimen de Administración Especial (ABRAE)», acotó Rubio.

Asimismo, con la conmemoración de este día se reconoció el esfuerzo, la mística de trabajo y la vocación de los funcionarios que integran el Cuerpo Civil de Guardaparques del Instituto Nacional de Parques (Inparques) y el Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo (Minec), haciendo un llamado a la colectividad a valorar el servicio que prestan en la protección de la vida y las áreas protegidas.

ESPACIOS PARA EL ENCUENTRO COMUNITARIO

La jornada no solo contempló las labores ambientales de siembra, sino también un espacio de convivencia, actividades recreativas y esparcimiento para los servidores públicos y visitantes.

Por último, las autoridades reiteraron la invitación a la ciudadanía a hacer uso responsable de las instalaciones del Parque Nacional “Henri Pittier” y a sumarse a las próximas jornadas de reforestación programadas en la entidad para continuar preservando los ecosistemas locales.

REINA BETANCOURT | CIUDAD MCY

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