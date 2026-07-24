Policía Bolivariana de Aragua se posiciona entre las tres mejores del país

La entidad registró una disminución en delitos priorizados en comparación con 2025, destacando bajas en homicidios (-22.6%), robo genérico (-56.7%), robo de vehículos (-16%), lesiones (-14%) y accidentes de tránsito (-16.6%)

CIUDAD MCY.- En el marco del Mes del Policía y al cumplirse exactamente un mes del doblete sísmico registrado el pasado 24 de junio, regresó a las pantallas y emisoras radiales el programa «Aragua nos une», conducido por la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez, espacio a través del cual informó que la policía de la entidad se posiciona como una de las mejores del país.

Las instalaciones del Comando Central de la Policía Bolivariana de Aragua sirvieron de escenario para esta quinta transmisión. Acompañada por el secretario de Seguridad Ciudadana, G/D Jesús Fernández Alayón, la mandataria regional también reconoció y honró la incansable labor de los hombres y mujeres de azul que dedican su vida a proteger a las familias aragüeñas.

Durante la emisión, se anunció un hito en materia de seguridad, ya que la entidad registra una reducción del 48% en delitos violentos, de acuerdo con los indicadores oficiales manejados por el Observatorio Venezolano de Seguridad. Esta importante disminución posiciona al estado Aragua en el tercer lugar a nivel nacional en efectividad operativa.

Para consolidar estos logros, se presentaron importantes avances en diversos municipios. En Mario Briceño Iragorry, se adelanta la construcción del nuevo comando policial de la jurisdicción; mientras que, en Santiago Mariño, el alcalde Carlos Guzmán informó mediante un pase en vivo sobre la dotación de 16 unidades motorizadas para el patrullaje.

Asimismo, el secretario de Seguridad Ciudadana destacó el reingreso de 420 funcionarios a los cuerpos de prevención y la entrega de dotación en el municipio Zamora.

«Estuvimos en el municipio Zamora, donde se materializa el trabajo de fortalecimiento a nuestros organismos de seguridad ciudadana. Se entregaron uniformes y equipos de comunicación para ser cada día más eficientes y seguir trabajando a lo largo y ancho del territorio», enfatizó el G/D Jesús Fernández, quien además resaltó la constante expansión de la red de vigilancia y de los Cuadrantes de Paz.

BALANCE SOBRE EL DOBLETE SISMICO

Durante el programa la mandataria aragüeña, también presentó un balance exhaustivo de las acciones implementadas tras el doblete sísmico del pasado 24 de junio, destacando el despliegue ininterrumpido del Comando Unificado de Sucesos Adversos.

«Tenemos 10 campamentos transitorios con una capacidad instalada para 842 personas. Hasta la fecha, hemos distribuido 84 mil ayudas y acogido a 1.726 personas», aseveró la gobernadora Sánchez.

A través de la Comisión Regional de Habitabilidad, se evaluaron 626 edificaciones bajo la metodología del «Semáforo post-sísmico» en los municipios Girardot, Sucre, Santiago Mariño, José Félix Ribas, Las Tejerías y Tovar.

De acuerdo con esta metodología, 379 edificios fueron clasificadas en verde, lo que indica condiciones seguras; 232 quedaron en amarillo, con observaciones que requieren rehabilitaciones; y 15 edificaciones fueron catalogadas en rojo, por presentar alto riesgo estructural.

Como respuesta inmediata, en el marco del Plan Venezuela, ya se ejecuta la restauración de la infraestructura de 19 edificios ubicados en Girardot, Sucre, Mariño y Ribas.

Finalmente, la vocera de la Aragüeñidad detalló la entrega de materiales para la recuperación arquitectónica en la ciudad de La Victoria

«Hicimos entrega, junto al alcalde Juan Carlos Sánchez, de todo el material que envió la presidenta Delcy Rodríguez para la rehabilitación de mampostería y fachadas de 11 edificaciones clasificadas en amarillo, tal como lo indica la simbología internacional», puntualizó.

La gobernadora concluyó la transmisión reiterando su compromiso con el pueblo de Aragua y asegurando que todas las fuerzas vivas e instituciones del Estado se mantienen desplegadas para garantizar la paz, la protección y la reconstrucción de las zonas afectadas.

YORBER ALVARADO

FOTOS : PRENSA GBA