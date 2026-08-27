SABA acercó servicios de vacunación antirrábica a mascotas de Bolívar

La jornada atendió a perros y gatos de La Curía y Barrio Bolívar, acercando la prevención veterinaria directamente a las comunidades

CIUDAD MCY.-La atención veterinaria preventiva volvió a tomar las calles del municipio Bolívar con una nueva jornada del Plan Nacional de Vacunación Antirrábica, que reunió a familias y sus mascotas de los sectores La Curía y Barrio Bolívar.

La actividad fue desarrollada por el equipo de Protección Animal Municipal, a través del Sistema Aragüeño de Bienestar Animal (SABA), con el propósito de ampliar la cobertura de inmunización de las mascotas y contribuir a la prevención de esta enfermedad.

Durante el despliegue, la alcaldesa del municipio Bolívar, Marisol Rodríguez, acompañó al equipo encargado de la jornada y a los propietarios que acudieron con sus animales de compañía para recibir la atención correspondiente.

La vacunación antirrábica forma parte de las acciones preventivas que se llevan directamente a las comunidades, promoviendo además el cuidado responsable de las mascotas y la participación de sus propietarios en la protección de la salud animal.

El despliegue se desarrolló bajo las orientaciones de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y el impulso de la vocera del Poder Popular, Joana Sánchez, mediante el trabajo articulado de las instancias encargadas de la protección y el bienestar animal en el estado Aragua.

La Curía y Barrio Bolívar se sumaron así a las comunidades atendidas por el Plan Nacional de Vacunación Antirrábica, con una jornada que permitió acercar la atención preventiva a los hogares y reforzar el compromiso con el cuidado de los compañeros de cuatro patas.

REINYMAR TOVAR | CIUDAD MCY

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