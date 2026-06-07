Portugal derrota 2-1 a Chile en amistoso internacional previo al mundial

CIUDAD MCY.- Portugal venció a Chile dos goles por uno en un encuentro amistoso internacional de preparación para los europeos, rumbo a la Copa Mundial de fútbol de México, Estados Unidos y Canadá 2026.

En el Estadio Nacional do Jamor, en Oeiras, Lisboa, los goles de Gonçalo Guedes (58) y Bruno Fernandes (75) en el segundo tiempo sellaron el triunfo luso. El extremo izquierdo chileno, Lucas Cepeda, consiguió el descuento al 90+2, pero ya el resultado estaba claro a favor de los portugueses.

Cristiano Ronaldo tuvo las primeras aproximaciones lusas de peligro. En el minuto 8, el capitán portugués asistió con un taco a Rafael Leão, cuyo remate golpeó en el palo. Instantes después, CR7 cabeceó sin dirección.

Al minuto 35, Cristiano Ronaldo anotó, pero el árbitro anuló el tanto por posición adelantada. El momento más tenso se registró antes del primer descanso, tras una pelea que derivó en la expulsión simultánea de Rafael Leão e Iván Román, lo que dejó a los dos equipos con diez hombres para el resto del encuentro. El primer tiempo cerró 0-0.

Portugal se enfoca con todo para la fase de grupos del mundial, cuyos rivales serán República Democrática del Congo, Uzbekistán y Colombia, informó reporte de Prensa Latina (PL).

FUENTE: EL FOCO

FOTO: CORTESIA