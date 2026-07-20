Venezuela explora alianzas con Instituto Interamericano para Agricultura

CIUDAD MCY.- El ministro del Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tierras, Vladimir Padrino López, sostuvo una reunión este lunes con representantes del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), con quienes exploran alianzas en diversas áreas relacionadas con el tema agroalimentario.

La reunión se desarrolló como parte de la cooperación de instituciones internacionales con Venezuela, a raíz de las graves afectaciones que dejó el doblete sísmico del pasado 24 de junio, resalta Padrino López en su cuenta de la red social Instagram.

“Iniciamos esta semana recibiendo a representantes del IICA, quienes en el marco de la situación actual derivada de la tragedia del pasado 24 de junio, se han puesto a la orden para explorar vías de cooperación técnica en materia de salud animal y vegetal, bioeconomía y bioemprendimiento, el desarrollo de políticas públicas de seguridad agroalimentaria, digitalización de la agricultura y producción sustentable”, informó Padrino López.

En ese contexto, el titular de la cartera agrícola resaltó la cooperación internacional se suma al “incansable esfuerzo del gobierno nacional” para el renacimiento de Venezuela tras el doble terremoto.

El IICA es el organismo especializado en agricultura del Sistema Interamericano que apoya los esfuerzos de los Estados Miembros para lograr el desarrollo agrícola y el bienestar rural.

Brinda cooperación mediante el trabajo cercano y permanente con nuestros 34 Estados Miembros, cuyas necesidades atendemos oportunamente. Cuenta con vasta experiencia en temas como tecnología e innovación para la agricultura, sanidad agropecuaria, calidad e inocuidad de los alimentos, comercio agropecuario internacional, agricultura familiar, desarrollo rural, gestión de los recursos naturales y bioeconomía, refiere el IICA en su portal digital.

FUENTE: AVN

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