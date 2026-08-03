Presidenta Delcy Rodríguez dirigió videoconferencia con gobernadores para coordinar acciones inmediatas sobre el Sistema Eléctrico Nacional

CIUDAD MCY.-En el marco de los planes de atención y contingencia para el Sistema Eléctrico Nacional (SEN), la presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez sostuvo una videoconferencia de trabajo con los gobernadores y gobernadoras de los distintos estados del país, con el objetivo de evaluar el estatus de la red eléctrica y articular acciones inmediatas que garanticen la estabilidad del servicio a la población.

Durante el encuentro virtual, las autoridades nacionales y regionales revisaron de manera minuciosa las dinámicas territoriales y la respuesta institucional ante las incidencias registradas en el sistema. De esta manera, optimizar la distribución de energía, mantenimiento de la infraestructura eléctrica, así como garantizar la atención continua a los servicios esenciales en cada una de las entidades.

Asimismo evaluaron una ruta de acciones preventivas prioritaria, destinadas a mitigar el impacto de las condiciones climáticas extremas para hacer frente a las consecuencias del fenómeno meteorológico conocido como el Super Niño.

Con estas estrategias integrales, el Ejecutivo Nacional y las gobernaciones revalidan su compromiso de blindar el SEN y proteger la estabilidad de las familias venezolanas ante los desafíos por la emergencia climática global.

FUENTE: PRENSA PRESIDENCIAL

FOTO: CORTESÍA