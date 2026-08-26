Sistema Patria activa encuesta para el Programa Nacional de Formación y Construcción

CIUDAD MCY.- El registro para el Programa Nacional de Formación para Trabajadores de la Construcción ya se encuentra activo en el Sistema Patria. Este formulario busca conocer el perfil, la experiencia y las necesidades de formación de las personas interesadas, lo que permitirá organizar procesos de formación, evaluación, acreditación de saberes para la vinculación con proyectos del Plan Venezuela Renace.

El registro fue activado el lunes 24 de agosto, tal y como lo anunció la presidenta Delcy Rodríguez a través de un video compartido en Telegram, en el que invitó a «plomeros, albañiles, electricistas, herreros, carpinteros, que vengan a un programa de formación y luego se incorporen al Plan Venezuela Renace», a través del cual se busca brindar soluciones habitacionales a quienes perdieron sus hogares tras el doble sismo del 24 de junio.

PASOS PARA COMPLETAR EL FORMULARIO

Para completar el formulario, que se desplegará al ingresar a la plataforma, la usuaria o el usuario deberá señalar si trabaja actualmente en el sector, está certificado o, en caso de no poseer experiencia, si desea aprender alguna ocupación u oficio de la construcción. También debe precisar en qué área tiene mayor experiencia o el perfil en el que desea formarse.

Entre las opciones resaltan: albañil, electricista, soldador, pintor, impermeabilizador, operador de maquinaria, topógrafo, seguridad y salud laboral, plomero, herrero, carpintero, cerámica y revestimiento, maestro o maestra de obra, refrigeración y climatización, y lector e intérprete de planos.

El siguiente paso es señalar cuántos años de experiencia posee en el oficio u ocupación, así como su nivel de conocimiento. Asimismo, la encuesta también consulta a la usuaria o el usuario si posee alguna certificación que respalde sus conocimientos. En caso afirmativo podrá indicar si la certificación es emitida por el Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (Inces), por una institución educativa o por una empresa. Además, se pregunta si estaría dispuesto a participar en un proceso de evaluación para acreditar y certificar sus conocimientos.

Otra pregunta que aparece en el formulario es «¿Cuál es su situación laboral actual?», en donde deberá indicar si posee empleo formal, trabaja de manera independiente, se encuentra desempleado y búsqueda de trabajo, es estudiante, jubilado o pensionado. También deberá responder cuál es su principal interés en participar en el Programa Nacional de Formación para Trabajadores de la Construcción.

Asimismo se consulta cómo preferiría realizar la formación: presencial, virtual e híbrida; cuándo podría comenzar: inmediatamente, en los próximos 15 días, en el próximo mes, más adelante; y tiempo disponible para la formación: mañana, tarde, fin de semana.

PLAN VENEZUELA RENACE

Por último, el formulario incluye las preguntas: ¿Estaría dispuesto a participar en proyectos de recuperación y construcción del Plan Venezuela Renace? ¿En qué ámbito territorial tendrías disponibilidad para trabajar o compartir conocimiento? ¿Dispones actualmente de herramientas o equipos relacionados con tu oficio/ocupación? ¿Posees algún tipo de discapacidad?

La encuesta finaliza con la dirección de residencia de las personas interesadas y datos de contacto, cargados automáticamente con los datos registrados en el Sistema Patria. En caso de que exista algún error en los datos puede ser modificado.

FUENTE. VTV

FOTO: CORTESÍA REFERENCIAL