Presidenta Delcy Rodríguez recorre comunidades mirandinas atendidas por el Plan «Venezuela Renace»

CIUDAD MCY.- La presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, realiza un recorrido en el municipio Plaza, en Guarenas, estado Miranda, específicamente en el sector Trapichito, para dar inicio a una nueva etapa en la historia de Venezuela.

Con gran orgullo, el Gobierno Nacional presenta en Miranda el Plan «Venezuela Renace», una iniciativa que busca transformar y revitalizar las comunidades afectadas tras el doble sismo del pasado 24 de junio, comenzando por la rehabilitación de los bloques 17 y 18 de Trapichito, que ya se encuentran desalojados.

La ejecución de este plan representa la esperanza para las familias que perdieron sus hogares, para los vecinos que vieron el derrumbe de su comunidad, para todos los venezolanos que necesitan creer que el renacer del país es posible.

Acompañada del vicepresidente Sectorial de Obras Públicas y Servicios, Juan José Ramírez; de la vicepresidenta Sectorial Administrativa y de Gobierno Digital y ministra del Poder Popular de Economía y Finanzas, Anabel Pereira; de la ministra del Poder Popular para Hábitat y Vivienda, Paola Posani; del gobernador del estado Miranda, Elio Serrano; del alcalde del Municipio, Antonio Galíndez; de la presidenta del Plan «Venezuela Renace», Jacqueline Faría; y del ministro del Poder Popular para el Transporte y presidente de la Comisión para la Evaluación de Habitabilidad de Infraestructura, Francisco Garcés; la Jefa de Estado garantiza la recuperación de la entidad mirandina.

CAMPAMENTOS TRANSITORIOS GARANTIZAN BIENESTAR INFANTIL

Además la presidenta de la República, Delcy Rodríguez, indicó que en los 107 campamentos transitorios se garantiza la atención integral y el bienestar de los niños.

«Cada espacio de los campamentos transitorios ha sido pensado y acondicionado para garantizar el bienestar de los más pequeños y de sus familias», destacó en un mensaje difundido por las redes sociales.

En tal sentido, manifestó que «la sonrisa, la inocencia y la alegría de nuestros niños y niñas son, y continuarán siendo, la fuerza que nos impulsa a avanzar y a seguir construyendo juntos la Venezuela que renace».

Cabe señalar que en el balance oficial difundido este jueves por el Gobierno nacional, actualmente 21.210 personas son atendidas en los campamentos transitorios instalados en Caracas, Miranda, La Guaira y Aragua.

FUENTE: PRENSA PRESIDENCIAL | AVN

FOTO: CORTESÍA