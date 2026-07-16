Cifra de damnificados atendidos en campamentos transitorios aumentó a 21.210

CIUDAD MCY.- El número de damnificados atendidos en los campamentos transitorios aumentó a 21.210, informó este jueves el secretario del Estado Mayor para este plan, Héctor Rodríguez.

En el balance, difundido por Rodríguez por su canal de Telegram, un total de 107 campamentos están habilitados en Caracas y los estados La Guaira, Miranda y Aragua, con una capacidad instalada para atender a 25.282 personas.

Solo en Caracas, 8.205 afectados por el doble terremoto se encuentran en 41 campamentos, mientras que en La Guaira hay 28 que dan albergue a 10.577.

Además, en Miranda, en 28 centros instalados, hay 1.726 personas y en Aragua, 10 con 702.

FUENTE: AVN

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