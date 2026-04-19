Presidente de la AN: Toda la nación insiste en volar libre de manera definitiva

CIUDAD MCY.- El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, afirmó este domingo desde el estado Amazonas, que con la Gran Peregrinación Nacional por una Venezuela sin Sanciones y en Paz, toda la nación insiste en poder volar libre, de una manera definitiva, acelerando la construcción del futuro para que pueda participar en cualquier actividad internacional sin las cadenas de las sanciones.

“El grito de la peregrinación retumba como un llamado al encuentro y a la solidaridad para dejar de lado las insignias políticas… por eso nosotros vamos a seguir convocando al amor, al encuentro, porque las expresiones de racismo solo mancillan y ensucian el ama de quienes se quieran ensuciar”, refirió.

Asimismo, el jefe del Parlamento, mencionó que, si con solo haber levantado 14 sanciones ya se nota la redinamización de la economía, “imagínense si con la unión nacional logramos que se levanten todas y que, además, vengan todas las empresas extranjeras, que se desarrollen todas las actividades económicas para que nuestro pueblo recupere la prosperidad…”.

Las actividades enmarcadas en la peregrinación nacional, son monitoreadas a través del operativo comunicacional coordinado por medios públicos, hasta su finalización en Caracas, estipulada para el próximo 1 de mayo.

FUENTE: AVN

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