Presidenta (E) Delcy Rodríguez recibe en Miraflores a mujeres de diversos sectores políticos por la paz y la convivencia democrática

CIUDAD MCY.- En base al cronograma de trabajo del Programa por la Paz y la Convivencia Democrática, la presidenta Encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, lideró un encuentro histórico con mujeres de diversos sectores políticos del país y la convivencia democrática, en el Salón Simón Bolívar del Palacio de Miraflores.

La jornada reunió a lideresas revolucionarias y representantes de la oposición venezolana, con la finalidad continuar consolidando un espacio de diálogo fructífero que busca trascender las diferencias ideológicas en favor del bienestar nacional.

Es importante resaltar que, con este encuentro, el Gobierno Nacional reafirma su compromiso con una «política de altura», utilizando herramientas jurídicas recientes como la Ley de Amnistía, promulgada el pasado 20 de febrero, para sanar heridas políticas y fortalecer el clima de estabilidad económica y social.

Es relevante mencionar que este «nuevo tiempo político» se fundamenta en el respeto institucional y el diálogo permanente como únicos mecanismos para dirimir diferencias.

Por otra parte, con estas acciones, las autoridades venezolanas apuestan por consolidar un clima de entendimiento donde, por encima de cualquier postura partidista, prevalezca el desarrollo y la soberanía de Venezuela.

63% DEL EMPRENDIMIENTO EN VENEZUELA ES LIDERADO POR MUJERES

La presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, destacó que 63% del emprendimiento en Venezuela es liderado por mujeres, subrayando que «no solamente es mujer política, es mujer sostén de familia».

Al mismo, la Mandataria Encargada reconoció el papel de las jefas de calle, al resaltar que 70% son mujeres, y no solo como operadoras sociales, sino como líderes que buscan el bienestar de su comunidad.

Rodríguez también destacó que se debe convertir a la mujer venezolana como sujeto económico independiente, razón por la cual, todos los programas económicos, financieros, son creados para alentar y promover a la mujer como un sujeto económico independiente.

Por otra parte, definió la participación femenina no solo como una inquietud política, sino como un compromiso directo con el bienestar y la distribución de recursos en sus comunidades, resaltando su vez, que las mujeres venezolanas no solo ocupan espacios en la política, sino que es el principal sostén de hogar.

FUENTE: PRENSA PRESIDENCIAL

FOTO: CORTESÍA