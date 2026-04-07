Diálogo multidimensional se promueve a través del Programa de Convivencia y Paz

CIUDAD MCY. – Desde el Palacio de Miraflores, la presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, resaltó la naturaleza multidimensional del Programa por la Paz y la Convivencia Democrática, destacando que su alcance supera los esquemas tradicionales del debate para abordar las necesidades estructurales de la Nación.

Al mismo tiempo, subrayó que este programa ha sido diseñado como una plataforma integral que refleja la complejidad de la sociedad venezolana; ya que esta iniciativa no se limita al entendimiento ideológico, sino que se expande hacia áreas vitales para el desarrollo del país.

«Yo pido que el Foro Interreligioso se sume a sanar expresiones de intolerancia y de odio para que podamos los venezolanos y las venezolanas recuperar caminos, podamos unirnos en torno al desarrollo armónico, económico y social de Venezuela», expresó.

En contexto religioso, reiteró al foro interreligioso, su colaboración, cooperación, y ayuda, para curar expresiones de odio e intolerancia; insistiendo que el programa fue creado con el objetivo de tener un espacio para el diálogo político.

EJECUTIVO NACIONAL RECIBE COMUNICACIÓN SOBRE CONSENSO INTERRELIGIOSO POR EL DIÁLOGO EN VENEZUELA

La presidenta Encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, recibió en el Palacio de Miraflores una carta que representa el consenso de las diversas religiones presentes durante un encuentro con líderes de comunidades religiosas para fortalecer el Programa por la Paz y la Convivencia Democrática.

Como un gesto de hermandad y de reconocimiento, la Mandataria Nacional Encargada destacó que el diálogo interreligioso y la colaboración continua entre las diferentes comunidades de fe en Venezuela coadyuvará en las mejoras para el pueblo venezolano.

«En Venezuela no hay posiciones antisemitas, no la hay, como no la hay contra ninguna de las religiones que están representadas acá. El pueblo venezolano, como dije, es un pueblo de fe, y sabe respetar la diversidad religiosa», expresó la jefa de Estado Encargada al recibir a los representantes de cada religión.

Durante su intervención, la Presidenta Encargada dio una cordial bienvenida a las propuestas contenidas en la comunicación recibida y manifestó su acuerdo con las mismas. También advirtió que es momento de unión para superar «las heridas sociales y económicas que ha dejado el bloqueo económico contra Venezuela».

FUENTE: PRENSA PRESIDENCIAL

FOTO: CORTESÍA