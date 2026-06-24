Presidenta (E) Rodríguez informa que se registraron dos sismos de magnitud 7.2 y 7.5 con más de 20 réplicas

CIUDAD MCY.-La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, informó que la tarde de este miércoles se registraron dos sismos siendo el primero de magnitud 7.2 y el segundo de 7.5, afectando a los estados Miranda, La Guaira, Aragua, Carabobo, Falcón y la ciudad de Caracas.

En declaraciones ofrecidas en horas de la noche, la Mandataria encargada precisó que se han registrado más de 20 réplicas.

Señaló que como consecuencia de este fuerte movimiento telúrico se registraron derrumbes en edificaciones y viviendas que están siendo atendidos por los organismos de prevención y rescate.

Indicó que pese a la interrupción de servicios en algunas zonas de los estados Miranda, La Guaira y la ciudad de Caracas, en el resto del país los servicios siguen sin afectaciones.

Tras instar a mantener la calma, hizo un llamado a mantener la unidad para salvar vidas y estar atentos a las informaciones oficiales.

FUENTE: CON EL MAZO DANDO

FOTO: CORTESÍA