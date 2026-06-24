Presidenta Encargada anuncia suspensión de actividades escolares y labores no relacionadas con servicios esenciales

CIUDAD MCY.-La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, anunció la suspensión de las actividades escolares en todo el país, así como las labores no relacionadas con la prestación de servicios esenciales.

En declaraciones ofrecidas la noche de este miércoles donde ofreció un balance tras los sismos de magnitud 7.2 y 7.5 que se registraron en el país aproximadamente a las 6:00 pm, la Mandataria encargada precisó que en el caso de las actividades escolares la suspensión se mantendrá durante lo que resta de la semana para facilitar las labores de rescate y atención de los daños ocasionados por estos movimientos telúricos.

Indicó que los organismos de atención y rescate se mantendrán desplegados en las zonas afectadas, así como la activación de toda la red de salud pública y privada estará al servicio para garantizar la atención de los lesionados y heridos como consecuencia de estos sismos.

FUENTE: CON EL MAZO DANDO

FOTO: CORTESÍA