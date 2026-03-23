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Presidenta (E) sostuvo contacto telefónico con el Encuentro de Sembradores y Sembradoras de Agua

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PorRafael Velásquez

Mar 23, 2026

CIUDAD MCY.- En el marco de la clausura del Encuentro de Sembradores y Sembradoras de Agua, la presidenta (E) de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, sostiene este lunes un contacto telefónico con los participantes reunidos en Caracas.

El evento, organizado por el Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo (MINEC), llega hoy a su cierre tras dos jornadas de debate y formación.

La actividad central de este lunes se desarrolla en el Auditorio de la Universidad de las Ciencias de la Salud «Hugo Chávez Frías», donde se han congregado autoridades del Estado, científicos y movimientos ecologistas de todo el territorio nacional.

Con este contacto, el Gobierno Bolivariano ratifica su respaldo a la Gran Misión Madre Tierra y a las políticas de preservación ambiental.

El encuentro tiene previsto finalizar con el compromiso de seguir fortaleciendo la organización popular para la siembra y cosecha de agua como garantía de vida para las futuras generaciones.

FUENTE: PRENSA PRESIDENCIAL

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