Gran Misión Vuelta a la Patria regresa a 131 compatriotas a sus hogares

CIUDAD MCY.- La Gran Misión Vuelta a la Patria logró retornar a 131 venezolanos y venezolanas que viven hoy el reencuentro con sus familiares tras el protocolo de atención garantizado por las autoridades nacionales.

De ese nuevo grupo, que arribó al Aeropuerto Internacional de Maiquetía, en el estado La Guaira, seis son niños y niñas que retornaron junto a sus padres o madres.

El Estado venezolano trae de vuelta a cada familia, a través de la Gran Misión Vuelta a la Patria, creada por el presidente Nicolás Maduro Moros para garantizar el retorno seguro de ciudadanos que se encuentran en el extranjero y solicitan el respaldo para regresar.

“Seguimos comprometidos con la unión de las familias venezolanas”, informaron las autoridades a través de la cuenta de Instagram.

FUENTE: VTV

FOTO: CORTESÍA