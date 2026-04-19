CIUDAD MCY.-Presidenta encargada Delcy Rodríguez ofrecerá este domingo un mensaje al país

La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, informó que este domingo 19 de abril, a las 7:00 pm, compartirá un mensaje con el Pueblo venezolano.

Por medio de su canal de Telegram, precisó que «hoy 19 de abril, a las 7:00 p.m., compartiré un mensaje con todas las familias de Venezuela».

Resaltó que «seguimos avanzando juntos hacia una nueva etapa de esperanza y unión nacional».

FUENTE: CON EL MAZO DANDO

FOTO:CORTESÍA