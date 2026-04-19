Vicepresidente sectorial Cabello: En Venezuela se levantan las banderas de la paz y del cese al bloqueo

CIUDAD MCY.-El vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello Rondón, aseguró que en Venezuela se levantan las banderas de la paz, de la exigencia del cese al bloqueo, a la persecución, a las sanciones y a las medidas coercitivas unilaterales, que «han llevado a nuestro país a situaciones límites de necesidad».

Sostuvo que Venezuela y el mundo entero recuerdan, cuando la pandemia del COVID-19, lo que se hizo aquí en el país para lograr traer las medicinas y las vacunas.

«Cuando el mundo entero estaba recibiendo apoyo, Venezuela no podía por las sanciones y el bloqueo», enfatizó.

«Desde Occidente hasta Caracas, desde los Llanos, desde Los Andes y del Zulia hasta Caracas», afirmó durante su participación desde San Cristóbal, estado Táchira, en la Gran Peregrinación Unidos por una Venezuela sin Sanciones y en Paz, que inició este domingo 19 de abril y culminará el próximo 01 de mayo.

En ese contexto, resaltó que «levantamos nuestra voz y exigimos ya no más bloqueo, ni sanciones contra nuestro país».

FUENTE: REDACCIÓN MAZO

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