Ciudad MCY

Comunicación Patria

Venezuela

Vicepresidente sectorial Cabello: En Venezuela se levantan las banderas de la paz y del cese al bloqueo

Foto del avatar

PorRafael Velásquez

Abr 19, 2026

CIUDAD MCY.-El vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello Rondón, aseguró que en Venezuela se levantan las banderas de la paz, de la exigencia del cese al bloqueo, a la persecución, a las sanciones y a las medidas coercitivas unilaterales, que «han llevado a nuestro país a situaciones límites de necesidad».

Sostuvo que Venezuela y el mundo entero recuerdan, cuando la pandemia del COVID-19, lo que se hizo aquí en el país para lograr traer las medicinas y las vacunas.

«Cuando el mundo entero estaba recibiendo apoyo, Venezuela no podía por las sanciones y el bloqueo», enfatizó.

«Desde Occidente hasta Caracas, desde los Llanos, desde Los Andes y del Zulia hasta Caracas», afirmó durante su participación desde San Cristóbal, estado Táchira, en la Gran Peregrinación Unidos por una Venezuela sin Sanciones y en Paz, que inició este domingo 19 de abril y culminará el próximo 01 de mayo.

En ese contexto, resaltó que «levantamos nuestra voz y exigimos ya no más bloqueo, ni sanciones contra nuestro país».

FUENTE: REDACCIÓN MAZO

FOTO: CORTESÍA

Foto del avatar

Por Rafael Velásquez

Noticias Destacadas

Aragua

Gobierno Bolivariano garantizó atención social en Ocumare de la Costa

19 de abril de 2026 Rafael Velásquez
Venezuela

Vicepresidente sectorial Cabello: En Venezuela se levantan las banderas de la paz y del cese al bloqueo

19 de abril de 2026 Rafael Velásquez
Venezuela

Presidenta encargada Delcy Rodríguez ofrecerá este domingo un mensaje al país

19 de abril de 2026 Rafael Velásquez
Deportes

Aragua se consagro campeón del Festival Nacional de Actividad Física

19 de abril de 2026 Rafael Velásquez