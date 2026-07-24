Saime despliega operativo de cedulación para afectados por los sismos en La Guaira

CIUDAD MCY.- El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) activó un operativo móvil de cedulación en el Paseo La Marina en el estado La Guaira. La iniciativa se ejecutó con el objetivo de garantizar el derecho a la identidad de los guaireños afectados por los sismos del 24 de junio.

Un grupo de 10 funcionarios brindó atención a la población mediante verificación de datos, registro fotográfico y la captura biométrica para procesar el respectivo trámite.

Gracias a la organización del ente, se entregaron las cédulas de identidad dentro de un lapso de tiempo de 15 minutos a quienes perdieron sus documentos durante la emergencia. El operativo se mantendrá desde las 10:00 a.m. y las 4:00 p.m. en el Paseo La Marina para continuar con la expedición de documentos de identidad a la población de la región.

FUENTE : GLOBOVISIÓN

FOTO : CORTESÍA