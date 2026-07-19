Proyecto de la Juventud impulsará la economía comunal en San Mateo

CIUDAD MCY.- Enmarcado en las políticas públicas impulsadas por la presidenta (e) Delcy Rodríguez, la gobernadora Joana Sánchez y la alcaldesa Marisol Rodríguez, se consolidó con éxito el proyecto ganador de la Consulta Popular de la Juventud en el municipio Bolívar, siendo este, la creación de la sublimadora comunal denominada «SublimArte».

Ubicada estratégicamente en el sector Orope de la Comuna «Antonio Ricaurte», esta iniciativa representa un hito para el emprendimiento joven de la zona, demostrando la eficacia de la democracia participativa y el compromiso gubernamental con la autogestión de las comunidades.

«Gracias al apoyo y financiamiento otorgado por los entes gubernamentales, «SublimArte» ha sido equipada con tecnología de vanguardia para ofrecer servicios de alta calidad, entre ellos sublimación de franelas, tazas, llaveros, coolers y más fortaleciendo así la economía comunal» , destacó la alcaldesa Marisol Rodríguez.

Asimismo señaló que, se contará con la impresión de stickers personalizados y diseño digital integral para todo tipo de eventos, entre otros servicios.

Se pudo conocer que, para garantizar la operatividad y la capacidad de distribución, el proyecto cuenta con un equipamiento completo compuesto por: 1 computadora portátil (laptop), 1 plancha de sublimación de gran formato, 1 plotter, 1 plancha para tazas, 1 impresora de alta definición y una motocicleta marca Bera, modelo BRF, la cual permitirá realizar entregas y logística de pedidos en todo el territorio.

Con este nuevo proyecto de la juventud sanmateana, se genera un impacto social que trasciende la producción, convirtiéndose en un motor de desarrollo laboral para el sector, generando inicialmente cuatro empleos directos y dos empleos indirectos, brindando estabilidad y formación a jóvenes de la comuna Antonio Ricaurte.

Con la puesta en marcha de «SublimArte», el gobierno municipal liderado por la alcaldesa Marisol Rodríguez reafirma su compromiso con el desarrollo de la juventud productiva, convirtiendo los sueños de los jóvenes sanmateanos en realidades tangibles que fortalecen la economía local y el bienestar colectivo.

PRENSA ALCALDÍA DE BOLIVAR

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