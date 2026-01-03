PSUV exige a Donald Trump fe de vida del Presidente Maduro y la primera dama Cilia Flores

La principal fuerza política del país sudamericano denunció en un comunicado, ante los pueblos y gobiernos del mundo, “la cobarde agresión militar” perpetrada la madrugada de este sábado por el gobierno estadounidense contra la ciudad de Caracas y los estados Miranda, Aragua y La Guaira.

El PSUV ante tan grave atentado a la soberanía llamó a la movilización inmediata de toda su militancia, a los comandos de comunidad y equipos de calle, las Unidades de Batalla Bolívar Chávez, las estructuras del partido y a todo el pueblo noble de Venezuela que ama la paz, en resguardo de la República.

En unidad absoluta, a la orden de nuestro alto mando, preparadas y preparados como estamos para defender a nuestro país ante cualquier tipo de ataque extranjero, indicó.

Destacó que son el partido fundado por el comandante Hugo Chávez, vanguardia política y moral de la Revolución bolivariana, al tiempo que convocó a cerrar filas “hoy más que nunca, con el Gobierno bolivariano” y expresó su lealtad absoluta al presidente Nicolás Maduro.

El PSUV convocó a todos los gobiernos y pueblos del mundo a expresar su condena total a esta acción militar grotesca que viola la Carta de Naciones Unidas y pisotea el derecho internacional.

Llamó, asimismo, a los aliados, partidos políticos, movimientos sociales, organizaciones y a todos quienes crean en la convivencia pacífica y el respeto entre las naciones a movilizarse de manera inmediata y permanente a través de comunicados, pronunciamientos públicos, protestas y acciones ante parlamentos, embajadas y sedes de organismos internacionales”.

¡Que se levante firme la indignación internacional contra la escalada de guerra imperialista que amenaza la paz de toda la región latinoamericana y caribeña y que ya cobró vidas de mártires militares e inocente civiles!, resaltó.

Remarcó que Venezuela activará la diplomacia Bolivariana de Paz y elevará la correspondiente denuncia ante el Consejo de Seguridad de la ONU, su secretario general, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños y el Movimiento de Países No Alineados, exigiendo la condena y rendición de cuentas del gobierno estadounidense.

“Se impondrá la voluntad de los pueblos, incluido el de Estados Unidos que en su mayoría rechaza la desquiciada acción bélica injustificada de su gobierno”, manifestó.

¡Pueblo a la calle en perfecta fusión popular, militar, policial! es el mandato de nuestro presidente constitucional Nicolás Maduro, reafirmó.

Fuente Prensa Latina | Foto Archivo