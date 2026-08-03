PSUV se desplegará en el país para hacer acompañamiento ante la crisis climática

CIUDAD MCY.-Durante la acostumbrada rueda de prensa, el secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), capitán Diosdado Cabello, aseguró que la organización política creará equipos de trabajo que se desplegarán por todo el país para dialogar con el Poder Popular acerca de la crisis climática que afecta a la nación.

“El partido va a crear equipos de trabajo que van a estar desplegados en todo el país con los argumentos técnicos que ya tenemos sobre el tema para conversar con la gente porque es un tema que no depende para nada de nosotros, sino que más bien es un tema ambiental que afecta toda la estructura del país”, afirmó Cabello.

Las declaraciones del secretario general se dan luego de que la presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, estableciera acciones para afrontar el fenómeno El Niño, condiciones meteorológicas que ya han comenzado a afectar a otros países del mundo.

FUENTE: VTV

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