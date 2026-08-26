Venezuela choca ante Brasil en busca de las semifinales del Mundial de voleibol sub 17

CIUDAD MCY.- La selección masculina sub-17 afronta este jueves a las 7 de la mañana, (hora de Venezuela) ante la invicta Brasil una nueva batalla en el Mundial de Voleibol de Catar esta vez por el boleto a las semifinales del torneo.

El sexteto nacional alcanzó los cuartos de final del evento tras protagonizar una remontada de alto nivel ante Bulgaria. Luego de perder los dos primeros sets, con parciales de 28-30 y 17-25, el conjunto criollo reaccionó para imponerse en los tres siguientes: 25-18, 25-23 y 15-12. Con este triunfo Venezuela asegura su lugar entre las mejores ocho selecciones del planeta.

Benjamín García, Diego Rondón y el capitán Ángel Echarre encabezan el poder ofensivo del equipo, que ahora tendrá frente a sí a uno de los principales candidatos al título.

RIVAL INVICTO

Brasil llega a esta instancia con paso firme. Primero avanzó invicto en su grupo al dominar a Polonia, México y Argentina, y en octavos superó a India por 3-0.

El antecedente más reciente entre ambos equipos corresponde al Campeonato Sudamericano sub-17 de Comodoro Rivadavia, Argentina 2026, donde Brasil venció por 3-0 ante Venezuela con parciales de 25-22, 25-21 y 25-13.

Ese resultado, sin embargo, forma parte del pasado. El crecimiento mostrado por el conjunto nacional durante el Mundial plantea un nuevo escenario para el duelo de este jueves.

PIEZA CLAVE

Ángel Echarre tendrá nuevamente una responsabilidad especial en el ataque de la selección. El capitán apareció en los momentos más exigentes ante Bulgaria y resultó determinante en el quinto set, con cuatro puntos de ataque en el tramo decisivo que ayudaron a sellar la remontada.

Su capacidad para asumir protagonismo en los puntos de mayor presión puede marcar diferencias ante un rival que exige máxima concentración durante todo el partido.

Diego Rondón también representa una de las principales armas ofensivas. El opuesto zurdo suma 66 puntos en el campeonato, con 60 unidades en ataque, cuatro en bloqueo y dos desde el servicio. Además, presenta un promedio de 15 puntos por encuentro y ocupa la sexta posición entre los máximos anotadores del certamen.

Benjamín García completa el tridente ofensivo. El punta registra un promedio de 13 unidades por partido y tendrá la misión de aportar potencia y regularidad frente al bloqueo brasileño.

Con la confianza que dejó la remontada ante Bulgaria, el talento de sus principales atacantes y la solidez de su defensa, el sexteto nacional saldrá a la cancha de Doha con un objetivo definido: competir cada punto, sostener la intensidad y luchar hasta el último balón por un lugar entre los cuatro mejores del mundo.

FUENTE : 2001

FOTO : REFERENCIAL